Pelkas, Fenerbahçe'ye veda etti!

"Burada geçirdiğim harika yıllar için teşekkür ederim. Taraftarların müthiş desteği bana her zaman evimde gibi hissettirdi. Sizi hiçbir zaman unutmayacağım ve her zaman destekleyeceğim. Tekrar görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.



Geride bıraktığımız sezonu Hull City'de kiralık olarak geçiren Pelkas, Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda toplam 67 maçta 13 gol 8 asist kaydetti.

Fenerbahçe , Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas ile yollarını ayırdığını duyurdu.29 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı.Pelkas,