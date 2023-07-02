Pelkas, Fenerbahçe'ye veda etti!

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Dimitrios Pelkas ile yollar ayrıldı. Yunan futbolcu sosyal medya hesabından taraftarlara veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Pelkas, Fenerbahçe'ye veda etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2023 19:04
Fenerbahçe, Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas ile yollarını ayırdığını duyurdu.

29 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı.

Pelkas, "Burada geçirdiğim harika yıllar için teşekkür ederim. Taraftarların müthiş desteği bana her zaman evimde gibi hissettirdi. Sizi hiçbir zaman unutmayacağım ve her zaman destekleyeceğim. Tekrar görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Geride bıraktığımız sezonu Hull City'de kiralık olarak geçiren Pelkas, Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda toplam 67 maçta 13 gol 8 asist kaydetti. 
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery