Pelkas, Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Fenerbahçe'nin sezon başında İngiliz ekibi Hull City'ye kiralık olarak gönderdiği Dimitris Pelkas ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.Dailymail'de yer alan habere göre Pelkas, kiralık sözleşmesini tamamlamasının ardından sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek. Yunan yıldızın, İngiliz ekibinde kariyerine devam etmeye 'hayır' demeyeceği ancak bu durumun şimdilik arka planda kaldığı ifade edildi.Haberde 29 yaşındaki oyuncunun, mayıs ayının başlarında İstanbul'a dönmeye hazırlandığı belirtildi. Pelkas'ın, hocası Liam Rosenior ile arasının iyi olduğu da vurgulandı. Bununla birlikte Rosenior'un Pelkas'a güvendiğine dikkat çekildi.Championship ekibinde bu sezon 17 maça çıkan yıldız isim, 2 gol ve 1 asistle oynadı.