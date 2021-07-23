Pelkas, Fenerbahçe'nin Insigne'si olacak

Vitor Pereira, takımına yeni bir oyun felsefesi aşılarken Pelkas'a da özel görev verdi. Portekizli hoca, Yunan futbolcusunu İtalya Milli Takımı'nın yıldızı İnsigne gibi kullanmayı amaçlıyor. Oyuncusundan kaleye daha fazla şut çekmesini istiyor

Haber; Sabah
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Pelkas, Fenerbahçe'nin Insigne'si olacak
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23 Temmuz 2021 11:08
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, takımda değişim rüzgârlarını başlatırken, oyuncularına da farklı roller vermeyi planlıyor. Portekizli çalıştırıcı, Dimitris Pelkas'ı, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sol forvet bölgesinde konuşlandırıyor.

Tecrübeli hocanın amacı, Yunan yıldızını, İnsigne'nin İtalya Milli Takımı'nda görevlendirildiği gibi kullanmak. Bu yüzden oyuncusundan kaleye daha fazla şut denemesi istiyor.

3-4-3'TEN MEMNUN

F.Bahçe'nin Portekizli teknik direktörü, 3-4-3 sistemine takımın verdiği reaksiyondan memnun. Pereira, yapılacak 1-2 rötuşla Fenerbahçe taraftarının özlediği futbolun oynanabileceğine inanıyor.

Özellikle rakibe verilen pozisyon sayısının azaltılması gerektiğini her antrenmanda vurguluyor. Bu noktada tüm oyuncularından takım savunmasına yardımcı olunması konusunda özveri bekliyor.




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