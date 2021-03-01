Pelkas, Bakasetas'a ilki yaşattı

Devre arasında Alanya'dan, Trabzonspor'a transfer olan Anastasios Bakasetas, yeni takımının çıkışında başrolü oynayan isimdi.



Bakasetas, Bordo-Mavililer adına bu maç öncesi 5 maç rakip fileleri 3 kez havalandırırken, hepsinde de Karadeniz ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı. Yunan yıldız, Kanarya karşısında galibiyet için çok çabaladı ama işe yaramadı. Bakasetas, Trabzon formasıyla ilk kez mağlubiyet yaşadı.



Öte yandan 4 hafta sonra 11'e dönen Yunan yıldız Pelkas ise 76. dakikada müthiş bir gol atarak takımına galibiyeti getirdi Yunan yıldızların maçında kazanan Pelkas oldu



