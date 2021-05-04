Pelkas 7. golünü Erzurum'a attı

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, Erzurumspor ağlarına gönderdiği golle toplamda 7 gole ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pelkas 7. golünü Erzurum'a attı
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04 Mayıs 2021 00:25
Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, 7. golünü attı.

Sarı-lacivertlilere sezon başında transfer olan ve ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgisini kazanan Pelkas, Erzurumspor karşısında takımının 3. golünü buldu.

Ligde son olarak 3 maç önce Medipol Başakşehir filelerini havalandıran Pelkas, 7. golünü Erzurumspor ağlarına bıraktı.



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