Pelinka'nın yaklaşımı: "Süperstarlara ortak gibi davranılmalı"

Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka'nın, NBA ön ofislerinin süperstarlara "ortaklar gibi davranması" gerektiğine inandığı açıklandı.



Bu yaz Pelinka, ESPN'den Dave McMenamin'e göre, serbest oyuncu dönemi sürecinde Lakers yıldızları LeBron James ve Anthony Davis ile yakın bir şekilde çalışmıştı:



"Süperstarlara ortaklar gibi davranmanın, ön ofislerin, oyuncuların güçlendiği bu dönemde benimsemesi gereken bir zihniyet olduğunu söyleyen Pelinka, bu yaklaşımın tam olarak kendi yaklaşımı olduğunu kabul ediyor. Takastan bu yana Pelinka, James ve Davis ile yüzlerce üçlü arama yaptığını tahmin ediyor."



PELINKA VE LAKERS BU YAZ ÇOK SIKI ÇALIŞTI



Davis'e yatırım yaptıktan ve Kawhi Leonard'ın LA Clippers ile anlaştığını gördükten sonra Rob Pelinka ve Lakers ön ofisi, bir sürü hamle yapmıştı.



Lakers, Jared Dudley'yi (Leonard, Clippers'a katılmadan önce), Danny Green'i, Dwight Howard'ı, DeMarcus Cousins'ı, Avery Bradley'yi, Troy Daniels'ı ve Quinn Cook'u kadrosuna katmıştı.



Bunun yanında Lakers, ayrıca Rajon Rondo, Kentavious Caldwell-Pope ve JaVale McGee'yi takımda tutmuş ve Frank Vogel'ı da başantrenör olarak işe almıştı. Jason Kidd, Lionel Hollins ve Phil Handy, Vogel'ın asistanları olarak alınan diğer isimlerdi.



