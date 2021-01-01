Pelinka: "Russ'ı, LeBron'un yükünü azaltsın diye aldık"

Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, Lakers'ın Russell Westbrook takasını yapma sebebinin, LeBron James üzerindeki hücum yükünü azaltmak için olduğunu belirtti.



Birçok kişinin yakın zamanda LeBron ve Westbrook arasındaki uyumdan memnuniyetsiz olduğu günlerde, Pelinka yakın zamanda Lakers'ın Russ ile takas yapmasının nedeninin LeBron'un hücum ve top hakimiyeti üzerindeki yükünü azaltmak olduğunu açıkladı:



"Başka bir oyun kurucumuz olması için, Russell Westbrook'u takas ettik. Ligde 20. yılına girecek olan LeBron'a, takımımızın tek lokomotifi olarak güvenmememiz gerektiğini biliyorduk. Bu yüzden de bu takası yaptık.



Kadroya çok yönlü, şut atabilen ve savunma yapabilen oyuncuların kombinasyonuyla bir boyut kazandırmak istedim.



Ekibimizin tamamen sağlıklı olması, yapbozun nasıl bir araya geldiğini analiz edebilmemiz için gerçekten kritik olacak."



Russ bu sezon 19.5 sayı, 7.7 ribaund ve 8.3 asist ortalamalarıyla oynuyor.



