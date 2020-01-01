Pelinka: "Orlando, oyuncuları hem zihinsel hem de fiziksel olarak test edecek"

Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, Orlando'da devam edecek sezonun, oyuncuları hem zihinsel hem de fiziksel düzeyde test edeceğini söyledi.



Pelinka, şu anki Lakers kadrosunun sıkı sıkıya bağlı oluşunun bir avantaj olacağını da sözlerine ekledi:



"Bence Orlando'nun kendisi sırf olağanüstü durumlar yüzünden bile fiziksel bir test kadar zihinsel bir test de olacak. Bana kalırsa bizim gibi güçlü bir beraberlik bileşenine sahip bir takım, bu kısımda bir avantaja sahip olacak. Bu adamlardan oluşan ekip bir arada olmayı ve beraber oynamayı çok seviyor. Sanırım bu ilk 63 maçın önemli bir parçası."



Pelinka, Lakers'in bubble'daki döneminde oyunculara yardımcı olmak için zihinsel sağlık protokollerine odaklandığını söyledi.



Pelinka ayrıca Dwight Howard'ın Orlando'daki takıma katılıp katılmayacağını bilmediğini de sözlerine ekledi.



