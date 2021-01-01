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Pelinka'nın hedefi, Lakers'ın çekirdeğini tutmak!

Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, bu yaz hedefinin takımın çekirdeğini bir arada tutmak olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, bu yaz hedefinin takımın çekirdeğini bir arada tutmak olduğunu söyledi.

Pelinka, muhabirlere şu açıklamaları yaptı:

"Serbest oyuncu dönemi için konuşursak, çekirdek kadromuzda özel işler yapabilen oyuncular olduğunu düşünüyoruz. Amaç, bu çekirdek grubu bir arada tutmaya çalışmaktır. 18'inci şampiyonluğu kazanmak adına doyumsuz bir arzuya sahibiz."

Lakers, 2019-20 sezonunda LeBron James ve Anthony Davis liderliğinde şampiyonluğu kazanmış, ancak bu sezon bu hedefe tekrar ulaşma konusunda başarısız olmuştu. Ekip, Batı Konferansı'nda play-in turnuvasına düşmüş ve playoff ilk turunda altı maçta Phoenix Suns'a elenmişti.

James ve Davis'in sakatlıkları Lakers'ın sezonun büyük bölümünde çabalarına ket vurmuş olsa da, ekip 2-1 öne geçtikten sonra serinin son üç maçında Suns kadar iyi bir performans ortaya koyamamıştı.

Pelinka, Lakers'ın bu yaz James ve Davis'i yüzde 100 sağlıklı olarak kadroya döndürmeye dair özel bir alaka göstereceğini da sözlerine ekledi.


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