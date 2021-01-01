Pelinka: "LeBron ve AD, karar sürecimize dahil olacaklar"

Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, takımın yıldızları LeBron James ve Anthony Davis'in kadroyla ilgili alınacak kararlarda söz sahibi olacaklarını doğruladı.



2021 playofflarında ilk turda elenen Lakers ekibinin, bu ölü sezonda kadrosunu yenilemek adına yapacakları sınırlı olsa da, şampiyonluğa tekrar ulaşmak için gereken hamleleri yapmaya bakacakları tahmin ediliyor.



Pelinka'ya göre Davis ve LeBron, takımın 2021-22 sezonuna hazırlanırken bu süreçte yapacağı hamlelere dahil olacak:



"Sanırım kadro oluşturmaya gelince, oldukça işbirlikçi olduğumuzu biliyorsunuz. Bu takımın gelecek yıllarda şampiyonluk için ana dayanakları olan Anthony Davis ve LeBron James, kadromuzu oluşturma sürecimize elbette dahil olacaklar. İkisi de, Frank (Vogel) ile birlikte birer harika basketbol beyinleri.



Bana göre yıldız oyuncularınız, başantrenörünüz ve ofis arasındaki bu kararların birlikteliği gerçekten önemlidir ve bu da bizim ilerleme sürecimiz olmaya devam edecek."



