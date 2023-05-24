Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, LeBron James'in Lakers'taki geleceği hakkında konuşarak, bu yaz emekli olmamasını umduğunu söyledi.



James, Lakers'ın Denver Nuggets'a karşı oynadığı konferans finalleri serisinin 4. maçında aldığı mağlubiyetle playofflardan elenmesi sonrası, basın toplantısında bu yaz emekli olması ihtimali üzerine düşüneceğini belirtmişti.



Pelinka ise LeBron'un bu ifadesi sonrası, ESPN'e düşüncelerini şu şekilde aktardı:



"Takım olarak, bunun üzerine zamanı geldiğinde yapacağımız konuşmaları sabırsızlıkla bekliyor olacağız. Ama şunu söyleyeceğim, LeBron basketbola şimdiye kadar bu oyunu oynamış herkesten daha çok şey kattı. Ve bunu yaptığınızda, daha fazlasını yapıp yapmama konusunda karar verme hakkını da kazanmış oluyorsunuz.



Bana kalırsa bazen sporcuları ve eğlence sektöründe yer alan insanları belli bir kaide içinde değerlendiriyoruz ama onlar da tıpkı bizim gibi insanlar. Kariyerlerinde belli dönüm noktaları var ve Lakers olarak bu noktalarda bizim işimiz, takımımızdaki herhangi bir oyuncuyu desteklemekten başka bir şey değil. Tabii ki kariyerinin devam etmesini umuyoruz, ancak ona zaman vermek de istiyoruz."



James, 2023 playofflarında oynadığı 16 maçta 24,5 sayı, 9,9 ribaund ve 6,5 asist ortalamaları yakalamıştı.



