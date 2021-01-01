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Pelinka: "LeBron bu yaz incelmiş"

Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, LeBron James'in yaz aylarında 'inceldiğini' söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, LeBron James'in yaz aylarında 'inceldiğini' söyledi.

ESPN'e göre LeBron, yaz dönemindeki beslenme düzeni ile kilo vermek yerine yağsız kas kazanmaya odaklandı. James'in, geçen sezon olduğu gibi ağırlığını 113 kg civarında koruduğu açıklandı.

Pelinka, LeBron'un vücut değişimi hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Bana kalırsa öne çıkan şey, yakaladığı form seviyesi. Çünkü incelmiş. Ve hepimiz LeBron'un tarihin en iyilerini inceleyerek kendisine bir şeyler kattığını biliyoruz.

Kariyerinin bu aşamasına girerken, biraz daha ince olmaya karar verdi ve bu da kendisinin patlayıcılığına ve çabukluğuna yansıyacaktır."

Aralık ayında 37 yaşına girecek olan James, kariyerinde 50 binden fazla normal sezon dakikasına ek olarak, playofflarda 11 binden fazla dakika sahada kalmıştı.


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