Pelinka: "Lakers'a her zaman 'yıldız rol oyuncuları' aradık"

Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, Lakers'ın serbest oyuncu döneminde 'yıldız rol oyuncuları' aramış olduğunu söyledi.



Lakers serbest oyuncu döneminde bazı etkileyici hamleler yapmıştı ve Pelinka, bunların arkasındaki mantığı paylaştı.



Pelinka, Lakers Nation'dan Damian Burchardt'a, Lakers'ın serbest oyuncu döneminde "yıldız rol oyuncuları" aramış olduğunu belirtti:



"Bence bu grubu nasıl bir arada tutacağımızın ya da başkalarını nasıl ekleyeceğimizin bir göstergesi de budur. Yıldız rol oyuncularına sahip olmak her zaman önemli ve gerekli olacaktır. Bu zamana dek heğ yıldız rol oyuncularına sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Rondo'nun, Caruso'nun, Danny Green'in, Dwight'ın, JaVale'in, Markieff'in, KCP'nin yaptıkları.. bu liste uzar gider. Bu adamlar rollerini oynadılar ve yıldız rol oyuncularıydılar."



2020 NBA şampiyonluğunu kazanan Lakers, Markieff Morris ve Kentavious Caldwell-Pope ile yeniden sözleşme imzalarken, Dennis Schröder, Montrezl Harrell ve Marc Gasol'u da kadroya eklemişti.



