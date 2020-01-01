Pelinka: "Kuzma'ya, Danny Green'in rolünü verebiliriz"

Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, Kyle Kuzma'nın Lakers ile geleceğin ne durumda olduğunu konuştu.



2020 NBA şampiyonluğunun ardından Lakers, şampiyonluk kadrosunda birden fazla oyuncuyu kaybediyor gibi görünüyor.



Avery Bradley, Kentavious Caldwell-Pope ve Rajon Rondo oyuncu opsiyonlarını reddederken, Danny Green ise takas edilmişti. Ekip, artık çekirdeğin geri kalanını bir arada tutmak istiyor.



Lakers'ın Kuzma'yı takaslayacağına dair pek çok söylenti çıkmıştı, lakin Pelinka, Kuzma'nın kalacağına dair güvence verdi.



Pelinka, Green'i kaybetmenin Kuzma'yı nasıl daha değerli kıldığından ve yalnızca bir forvet olmaktan nasıl daha gelişmiş bir role sahip olacağından bahsetti:



"Danny Green gibi bir savunmacı ve kanat oyuncusunu kaybettiğinizde, bence Kyle'ın devreye girip bu kanat rolünün bir kısmını oynamasına güvenebiliriz, ancak bunu yapmak için yeterli çok yönlülüğe sahip. Bizim için harika bir oyuncu oldu. Önümüzdeki sezon da gelişmeye devam edeceğini umuyorum."



