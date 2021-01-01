Pelinka: "Davis'in bu sezon için iki hedefi var!"

Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, Anthony Davis'in önümüzdeki sezon için beklentilerinden bahsetti.



Davis, geçtiğimiz sezon sakatlıkları nedeniyle Lakers için elinden gelenin en iyisini yapamamış, 36 maçla sınırlı kalarak 21.8 sayı, 7.9 ribaund ve 3.1 asist ortalamaları yakalayabilmişti.



Fakat Pelinka, yaz mevsimini vücudu üzerinde çalışarak geçiren Lakers yıldızının, bu yıl hedeflerine ulaşmaya hazır olduğunu düşündüğünü söyledi:



"AD sessiz çalışır. Doğrudan işini yapar. Birkaç kez antrenman tesisine gelmişti ve hepimiz ortaya koyduğu işi ne kadar ciddiye aldığını anlamıştık.



Bana kalırsa AD'nin kafasında iki temel hedef bulunuyor. İlki kesinlikle şampiyonluk kazanmak. Bunu ekibiyle sürekli konuşuyor.



Ve ikincisi ise, ligin en dominant ve en iyi iki yönlü oyuncusu olmak. Bence kendisi bu mertebeye ulaşabilecek yeteneğe sahip ve yaz döneminde de oldukça sıkı çalışmıştı. Bu sezon, iki hedefine de ulaşacağına inanıyorum."



