Pelinka: "Caruso için çok uğraştık, ama o gitmeyi tercih etti"

Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, Lakers'ın Alex Caruso'yu kadroda tutmak için "çok uğraştığını" söyledi.



Caruso, bu yaz son dört yılını geçirdiği Lakers'tan ayrılarak, Chicago Bulls'a katılmıştı. Los Angeles'ta geçirdiği süre boyunca taraftarın sevgilisi olan Caruso, 2020'de bir şampiyonluk yüzüğü de kazanmıştı.



Pelinka, geçtiğimiz yaz serbest oyuncu olan Caruso'yu daha önce kadroda tutmak için "ciddi bir çaba göstermedikleri" iddialarına karşılık, takımın kendisi için "çok uğraştığını" belirtti.



Lakin Pelinka'ya göre Caruso, tercihini başka bir takıma gitmekten yana kullandı:



"Alex Caruso'yu takımda tutmak için çok uğraştık. Serbest oyuncu döneminde işler böyle olur. Oyuncunun tercihleri arasında olabilirsiniz, fakat son kararı onlar verir.



Alex burada bir şampiyonluk oyuncusu olarak muazzamdı ve verdiği katkılardan ötürü sonsuza dek minnettar olacağız. Onun bir G League oyuncusundan iki yönlü kontratlı bir oyuncuya, sonra da üst düzey bir oyuncuya dönüştüğünü görmek her zaman gurur duyacağımız bir şey. Ama önünde bazı seçenekleri vardı ve başka bir takımı tercih etti. Onu kovaladık ve tutmak istedik, fakat o önüne bakmayı seçti."



Caruso, geçtiğimiz sezon Lakers formasıyla maç başına 6.4 sayı, 2.9 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları yakalamıştı.



