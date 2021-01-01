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"Pelicans'ın, Lonzo'yu takas etmesi beklenmiyor" iddiası

New Orleans Pelicans'ın Lonzo Ball'u son takas tarihinden önce takımdan yollama olasılığının düşük olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans'ın Lonzo Ball'u son takas tarihinden önce takımdan yollama olasılığının düşük olduğu iddia edildi.

Bleacher Report'tan Jake Fischer'e göre, New Orleans'ın son 18 maçta 8.2 şut denemsinde %45.3'lük isabetle 16.2 sayı, 5.4 asist ve 4.4 ribaund ortalamaları yakalamış olan Lonzo'yu takas etmesi pek olası değil:

"Kaynaklar, 'Şimdilik, New Orleans'ın Ball'u 25 Mart olan son takas tarihinden önce takaslayacağına dair çok az beklenti var gibi görünüyor' dediler.

Pelicans, Lonzo'nun ikincil rolünü kabul etmesi konusuna genellikle iyimser gözle bakıyor. Birçok kişi artık Ball'u New Orleans'ın en iyi üçüncü oyuncusu olarak görüyor."

NOLA'nın, playofflara kalmak için savaşırken kadrolarını yükseltmek için hala parça takası yapabileceği düşünülüyor. Fischer'e göre, özellikle Eric Bledsoe ve JJ Redick, hala takas için uygun durumda olan oyuncular arasında yer alıyor.

Zion Williamson, Brandon Ingram ve Lonzo'nun, sıkıntılı bir dönemden geçen New Orleans'ta kalması beklenen oyuncular olacağı düşünülüyor.

Bununla birlikte, kadronun geri kalanı, All-Star arası öncesi 15-19'luk bir dereceye sahip olan düşük performanslı Pelicans için değiştirilebilir bir konumda.


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