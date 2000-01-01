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Pelicans'ın gözü, Stan Van Gundy'de!

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, eski NBA başantrenörü Stan Van Gundy, New Orleans Pelicans yetkilileriyle görüşecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, eski NBA başantrenörü Stan Van Gundy, New Orleans Pelicans yetkilileriyle görüşecek.

Van Gundy, takımın başantrenörlük pozisyonu için beklenen dört final adaydan biri olarak ortaya çıktı.

61 yaşındaki Van Gundy, 523-384 kariyer koçluğu derecesine sahip.

Van Gundy 2003-2005 arasında Miami Heat ile 112-73, 2007-2012 arasında Orlando Magic ile 259-135 ve 2014-2018 arasında Detroit Pistons ile 152-176 derecelerini yakalamıştı.

Wojnarowski'ye göre, Van Gundy ile birlikte Jason Kidd ve Tyronn Lue da Pelicans işi için diğer adaylar ve Lue da bu hafta için takımla bir görüşme yapacak.

14 Ekim'de ekiple görüşme yapması planlanan Stan'in erkek kardeşi Jeff de, Houston Rockets'ın işi için aday.

Her iki Van Gundy kardeşin de yayın kabininden ayrılıp gelecek sezon bir takımla işe girmesi olası gözüküyor.


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