New Orleans Pelicans'ın, Zion Williamson'ın sağlık durumu için takımın mutfak uygulamalarını değiştirdiği iddia edildi.



ESPN'den Brian Windhorst ve Andrew Lopez tarafından yazıldığı üzere, yıldız oyuncuyu desteklemek adına yoğun çaba sarf eden Pelicans, Zion'ın sağlığını daha iyi bir konuma getirmek adına personel üyelerini ve mutfak uygulamalarını değiştirdi.



"Pelicans, Williamson'ın sağlığını korumak adına büyük oranda kaynak, zaman ve enerji harcadı. Onu desteklemek adına personeli ve hatta bazı mutfak uygulamalarını bile değiştirdiler. Vücudunu ekstra darbelerden koruması hakkında onunla konuştular.



Griffin kendisi için bir adım öne çıkarak, lig yönetimine Williamson'ın rakiplerden aldığı darbeleri gösteren birçok video klip göndermişti. Bu işe yaramayınca da, NBA hakemlerini Williamson'ı korumadıkları için alenen eleştirmiş ve 50.000 dolar para cezasına çarptrılmıştı."



Williamson oldukça yetenekli ve verimli bir oyuncu olmasına karşın, yakın zamandaki kilo problemleri kitleler bazında büyük bir şüphe konusu olmuş durumda.



Zion'ın yaz döneminde bir noktada 146 kiloya ulaştığı iddia edilmişti.



