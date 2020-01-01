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Pelicans, Jrue Holiday'i Milwaukee'ye takas etti!

The Athletic'den Shams Charania'ya göre New Orleans Pelicans, Jrue Holiday'i, Eric Bledsoe, George Hill, üç adet ilk tur Draft hakkı ve gelecekte iki Draft hakkı değişimi karşılığında Milwaukee Bucks'a takas etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'den Shams Charania'ya göre New Orleans Pelicans, Jrue Holiday'i, Eric Bledsoe, George Hill, üç adet ilk tur Draft hakkı ve gelecekte iki Draft hakkı değişimi karşılığında Milwaukee Bucks'a takas etti.

Holiday, kariyerinin en verimli üç sezonundan çıkıyor. Önceki sezonda %45 şut isabetiyle 19.1 sayı, 6.7 asist, 4.8 ribaund ve 1.6 top çalma ortalamaları kaydetmişti.

30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde, son sezonu oyuncu opsiyonlu olmak üzere iki sezon bulunuyor. 2020-21 sezonunda Holiday, 26 milyon doların biraz üzerinde maaş alacak.

Bledsoe ise, Bucks'ta 14.9 sayı ile takımın en skorer üçüncü ismiydi ve ayrıca maç başına 5.4 asist ortalamasına sahipti. İki kez NBA savunma beşlerine seçilmiş olan Bledsoe'nun sözleşmesinde üç yılı daha bulunuyor.

Hill, hücumda Indiana Pacers ve Utah Jazz ile olduğu dönemdeki gibi rol almasa da, şutörlüğüyle iş yapıyor. 34 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon %46 üçlük isabeti ile ligde lider konumdaydı.


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