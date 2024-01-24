NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan beş karşılaşmayla devam etti.



NUGGETS 114-109 PACERS



Denver Nuggets, Gainbridge Fieldhouse'da Indiana Pacers'ı 114-109 mağlup etti.



Nikola Jokic 31 sayı, 13 ribaund ve 10 asistle sezonda 13. triple-double'ını yaparken, Jamal Murray 31 sayı, 8 ribaund ve 7 asistle maçı tamamladı.



Tyrese Haliburton'ın diz kirişindeki sakatlık nedeniyle forma giymediği maçta, Myles Turner 22 sayı ve 6 ribaundla Pacers'a liderlik eden isim oldu. Pascal Siakam, Indiana ile üçüncü, Gainbridge Fieldhouse'daki ise ilk maçında 16 sayı, 10 ribaund ve 4 asist kaydetti.



KNICKS 108-103 NETS



New York Knicks, Barclays Center'da Brooklyn Nets'i 108-103 devirdi.



Knicks'te Julius Randle ve Jalen Brunson 30'ar sayıyla takımı galibiyete taşıdılar. Donte DiVinceno 11 sayı, 5 ribaund ve 1 top çalma kaydederken, OG Anunoby 10 sayı, 5 ribaund, 4 top çalma ve 2 blokla maçı tamamladı.



Mikal Bridges, Nets'e 36 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla liderlik etti. Cam Johnson ise 19 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle oynadı.



PELICANS 153-124 JAZZ



New Orleans Pelicans, Smoothie King Center'da konuk ettiği Utah Jazz'i 153-124 mağlup etti.



Takım tarihindeki en yüksek maç içi skora ulaşmayı başaran Pelicans'a CJ McCollum 33 sayı, 5 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla liderlik ederken, Herb Jones 22 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 2 top çalma ve 1 blokla, Zion Williamson ise 17 sayı, 11 asist ve 3 ribaundla maçı tamamladı.



Pelicans'ın önceki sayı rekoru, Ekim 2018'de Sacramento Kings'e karşı aldığı galibiyette kaydettiği 149 sayıydı.



Jazz cephesinde Collin Sexton 22 sayı, 3 ribaund, 7 asist ve 1 blokla mücadele etti. Simone Fontecchio 18 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla, John Collins ise 14 sayı, 9 ribaund, 2 asist ve 3 blokla oynadı.



THUNDER 111-109 TRAIL BLAZERS



Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 111-109 yıktı.



Shai Gilgeous-Alexander, 33 sayı, 6 ribaund, 10 asist ve 5 top çalmayla Thunder'ı galibiyete taşıyan isimdi. Jalen Williams 19 sayı, 4 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynarken, Aaron Wiggins 13 sayı ve 3 ribaund kaydetti.



Scoot Henderson 19 sayı, 4 ribaund, 7 asist ve 1 top çalma ile Trail Blazers'ın en skoreri olurken, Malcolm Brogdon ve Jerami Grant 18'er sayıyla oynarken, Anfernee Simons 17 sayı, 3 ribaund, 5 asist ve 1 blok kaydetti.



CLIPPERS 127-116 LAKERS



LA Clippers, Crypto.com Arena'da Los Angeles Lakers'ı 127-116 mağlup etti.



Kawhi Leonard, Clippers'a 11/16 şut isabetiyle 25 sayı, 11 ribaund, 10 asist ve 2 top çalma kaydederek yaptığı triple-double ile liderlik etti. James Harden 23 sayı ve 10 asistle oynarken, Paul George 17 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle, Russell Westbrook ise 16 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.



Sol ayak bileğindeki peroneal tendinopati nedeniyle forma giyemeyen LeBron James'ten yoksun olan Lakers'ta, D'Angelo Russell 27 sayı, 5 ribaund ve 10 asistle takımın en skorer ismi oldu. Anthony Davis 26 sayı, 12 ribaund ve 2 asistle oynarken, Austin Reaves ise 12 sayı, 2 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla mücadele etti.



