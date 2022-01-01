Pelicans, Ja ve Zion'ı bir araya getirmek istemiş!

New Orleans Pelicans'ın, 2019 NBA Draftı'nda Zion Williamson ile Ja Morant'i beraber seçme şansı olduğu ortaya çıktı.



NOLA.com'dan Christian Clark, üç yıl önce Pelicans'ın büyük planları olduğunu ve draftın birinci seçiminin yanı sıra, ikinci seçimini de alma üzerine uğraştığını açıkladı.



Clark, New Orleans'ın o gece 2 numaralı seçim için takas yapmaya çalıştığını, ancak yaptığı teklifleri Memphis Grizzlies'in kabul etmediğini söyledi:



"Kaynaklar, Pelicans'ın AAU'dan takım arkadaşları Williamson ve Morant'ı 2019'da bir araya getirme olasılığıyla ilgilendiğini belirtmişlerdi. O draftta 1 ve 4 numaralı seçimler onlarındı. Grizzlies'e 4 numaralı seçimin de dahil olduğu birden fazla takas paketi teklif etmiş olsalar da, tüm bu teklifler reddedilmişti.



Grizzlies, 2 numaralı seçim için Pelicans'ın paketlerinden herhangi birini kabul etseydi, Williamson ve Morant takım arkadaşı olacaktı. Bunun yerine, Grizzlies akıllıca bir şekilde bu seçimi elinde tuttu."



Zion bu sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemese de Ja, 26.4 sayı, 5.9 ribaund ve 6.8 asist ortalamalarıyla harika bir yıl geçiriyor.



