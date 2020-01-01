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"Pelicans, Ingram'a büyük bir sözleşme teklif edecek!" iddiası

New Orleans Pelicans'ın, Brandon Ingram'a ölü sezonda çok kazançlı bir sözleşme teklif etmesinin beklendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans'ın, Brandon Ingram'a ölü sezonda çok kazançlı bir sözleşme teklif etmesinin beklendiği iddia edildi.

The Athletic'den Will Guillory, The Pure Hoops Podcast'te konuyla ilgili şunları söyledi:

"Brandon Ingram'a gelince, bütün yıl boyunca, ona hak ettiği büyük kontratı vermelerinin an meselesi olduğunu duymuştum.

Bu takıma uyumu ve geçen yıl gösterdiği gelişme konusunda gerçekten iyi hissettiklerini düşünüyorum. Bir şutör olarak, 1 numaralı skorer olmanın sorumluluğunu üstlenmeye istekli olan, her gece bu tür bir yük taşıyan bir adam olarak, Zion'ın yanındaki formunu sevdiklerini düşünüyorum. Bu yüzden büyük bir kontrat yapacağını düşünüyorum. Ve bu konuyla gerçekten çabuk ilgileneceklerdir."

Önceki sezon 23.8 sayı, 6.1 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakalamış olan Ingram, sınırlı bir serbest oyuncu konumunda.


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