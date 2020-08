Pelicans ile koç Gentry'nin yolları, yakında ayrılabilir!

New Orleans Pelicans ve koç Alvin Gentry ortaklığının, yakında sona erebileceği bildirildi.



Pelicans, playofflara ulaşmak için NBA'in ertelendiği dönemin öncesindeki ivmeyi koruyamamış ve Orlando bubble'ında şimdiye kadar sadece bir maç kazanabilmişti. Bunun üzerine, Gentry'nin sıralama belirleyici maçların sona ermesinden sonra, New Orleans ekibinden gönderilebileceği konuşuldu.



The Athletic'den William Guillory'ye göre, Gentry'nin Pelicans'la geçirdiği zaman çok uzun sürmeyecek:



"NBA'de en kötü saklanan sır, Gentry'nin Pelicans ile geçirdiği zamanın çok uzun sürmeyeceği."



Gentry ise bu iddialara karşılık olarak, muhabirlere, "Size söyledim çocuklar, bu tarz bir şey için hiç endişelenmiyorum. Ben koç olmayana kadar koçum, ve ona göre hareket ediyorum." ifadelerini kullandı.



Gentry'nin, Pelicans'ın oyununda, özellikle de savunma tarafında istikrar sağlayamadığından ötürü gönderileceği tahmin ediliyor. Tyronn Lue ve Jason Kidd'in, Gentry'nin yerini alabilecek adaylar arasında olduğu bildiriliyor.



Pelicans, kadrodaki büyük genç yetenekler nedeniyle çekici bir iş olduğundan ötürü, ligdeki koçlar muhtemel olarak mücadeleye katılmakla ilgilenebilirler.