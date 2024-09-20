Eski NBA oyuncusu Elfrid Payton'ın, New Orleans Pelicans ile bir antrenman kampı anlaşması imzalayarak lige geri dönmeyi hedeflediği bildirildi.



ESPN'den Andrew Lopez, NBA kariyerinde 395 maçta ilk beş başlamış olan Payton'ın, Pelicans ile bir antrenman kampı anlaşması imzalayarak lige geri dönmek için girişimde bulunduğunu belirtti.



30 yaşındaki oyun kurucu, NBA'de son olarak 2021-22 sezonunda oynamış, daha önce 2018-19 sezonunda Pelicans forması giymiş ve Ağustos 2021'de Phoenix Suns ile sözleşme imzalamasına rağmen, istikrarlı bir rol elde etmekte zorluk yaşamıştı.



2023'ün başlarında Payton, Porto Riko'daki Osos de Manatí ekibiyle sözleşme imzalayıp bir süre burada oynadıktan sonra, hakları Fort Wayne Mad Ants ekibi tarafından alınmış ve G League'de forma giymişti.



Mad Ants'teki görev süresi boyunca Payton maç başına ortalama 12,5 sayı, 6,6 ribaund ve 9,8 asistle oynamıştı.



