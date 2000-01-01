Pelicans, Holiday'i "açık bir şekilde" takas görüşmelerine dahil ediyor

New Orleans Pelicans'ın, takas görüşmelerinde Jrue Holiday'e "açık bir şekilde" yer verdikleri açıklandı.



The Athletic'den Shams Charania'ya göre, çok sayıda şampiyonluk adayı ekip, veteran guardı takip ediyor:



"2013'ten beri takımda bulunan Holiday, Pelicans'ın genç oyuncuları aracılığıyla yeniden yapılanma yolunda ilerlemesiyle, takas tartışmalarında popüler bir isim olmuştu. Ligde, pozisyonunun en iyi savunmacılarından biri olduğu düşünülen tek kez All-Star olmuş olan Holiday, şampiyonluk adayı bir kadroyu destekleyebilir.



Holiday, 2020'de NBA Yılın Takım Arkadaşı ödülü sahibiydi, bu nedenle soyunma odasındaki varlığı diğer takımlar için çekici gelebilir. 2019-20 sezonunda maç başına 19.1 sayı, 6.7 asist ve 4.8 ribaund ortalamalarına sahipti."



Raporda belirli bir ekip yer almazken, önceki haftalarda, Pelicans'a Holiday için 10 civarında ekibin ulaştığı bildirilmişti.



Denver Nuggets, potansiyel takas varlıklarına sahip oldukları için, ana taliplerden biri olarak kabul edilmişti.



30 yaşındaki oyuncunun kontratında iki sezoun daha bulunuyor ve bu sezon 25 milyon dolar, 2020-21 sezonunda ise 26.2 milyon dolar alacağı bulunurken, 2021-22 sezonu için de 27.1 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu yer alıyor.



