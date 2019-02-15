Pelicans, GM Dell Demps'in işine son verdi!

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New Orleans Pelicans'ın, organizasyon tarihin en kargaşalı sezonunun ortasında, geçtiğimiz gece genel menajeri Dell Demps'i görevden aldığı açıklandı.Anthony Davis'in, Pelicans'ın en son oynadığı Oklahoma City Thunder maçının ikinci çeyreğinde sol omzundan sakatlanıp arenadan menajeri Rich Paul ile ayrılması durumunun, takım sahibi Gayle Benson'u "çıldırttığı" iddia edildi.Kaynaklar, takım sahiplerinin Perşembe gece oynanan maçta arenadan ayrılan sakat Anthony Davis'e çok kızdığını iddia etti. Gayle Benson'ın, ortaklarına Pelicans'ın elden geçirilmesi ve Davis'in takas görüşmelerini ile ekibin geleceğinin yeniden şekillendirmesi adına yeni bir GM arayışında olmak istediğini söylediği iddia edilenler arasındaydı.Davis, 28 Ocak'ta takas talebinde bulunmuştu, ancak Pelicans kendisini 7 Şubat'taki takas son tarihi öncesinde takaslamama kararı almıştı.Demps 2010'dan beri Pelicans bünyesinde yer alıyordu ve bu görevden önce San Antonio Spurs'un Basketbol Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yapmıştı.