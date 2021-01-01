Pelicans, Didi Louzada'yı kadrosuna kattı

New Orleans Pelicans'ın, Brezilyalı oyuncu Didi Louzada'yı çok yıllı bir anlaşmaya kadrosuna kattığı bildirildi.



Louzada, Pelicans tarafından 2019 NBA Draftı'nda 35'inci sıradan seçilmişti.



21 yaşındaki oyuncu, son iki sezonu Avustralya'da Sydney Kings formasıyla geçirmişti ve bu sezon oynadığı 20 maçta, maç başına 24.1 dakika sahada kalarak 8.8 sayı, 3.4 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları yakalamıştı.



Pelicans'ın, Isaiah Thomas'ın 10 günlük sözleşmesinin kısa süre önce sona ermesinden ve Louzada'nın sözleşmesinin bu tarih civarında sonuçlandırılmasının ardından, kadrosuna başka bir oyuncu alamk için 27 Nisan'a kadar süresi bulunuyor.



