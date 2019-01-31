Pelicans, AD'nin ismini ve cismini her yerden kaldırdı!

New Orleans Pelicans ekibinin, geçtiğimiz günlerde takımdan takasını isteyen Anthony Davis'i Twitter sayfasından, Facebook sayfasından ve ekip tanıtım videosundan şimdiden kaldırdığı gözlemlendi.
Davis'in hareketlerinin bulunduğu videoları ve fotoğrafının, Pelicans'ın geçtiğimiz gece Denver Nuggets'a karşı oynadıkları maçın öncesinde gösterilen yeni tanıtım videosunda bulunmadığı görüldü.
Jrue Holiday'in fotoğrafı, Pelicans'ın Twitter sayfasındaki ana fotoğraf olarak Davis'in yerini aldı.
Alvin Gentry, takas talebinin ardından Davis'in tekrar Pelicans için oynamaya uygun olup olmadığından emin değildi: "Buna cevap vermesi zor... Oynayacağını varsayıyorum. Bu, hem kendisi hem de takım için en iyisinin ne olduğunu konusunda konuştuğumuzda bakacağımız bir şey."
Takas son tarihi, 7 Şubat Perşembe günü.