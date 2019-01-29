Pelicans: "AD durumu bizim şartlarımız ve çizelgemize göre ilerleyecek"

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New Orleans Pelicans, süperstar oyuncusu Anthony Davis ile yollarını "eninde sonunda" ayıracağını, ancak bunun şartlar ve zaman çizelgesi üzerinde ilerlemesi konusunda ısrarcı olduğunu belirtti.NOLA'nın, ayrıca NBA'i "kurcalamaya karşı" koruma kurallarını yürürlüğe koyması için zorladığı da görüldü.Takımın, Davis'in takasını talep etmesiyle ilgili yayınladığı bildiri şu şekildeydi:"Geçtiğimiz hafta sonu Anthony Davis'in temsilcileri, bize Anthony'nin ekibimizle bir sözleşme uzatması imzalamak istemediğini ve bir takas talebinde bulunduğunu bildirdi. Bu kararla ilgili hayal kırıklığına uğramamıza rağmen, kuruluşumuzun en büyük önceliği şehre ve taraftarlarımıza bir NBA şampiyonluğu getirmek ve ekibimizi uzun vadeli başarı için inşa etmektir.""Bir takas sürecinin belirli görüşmelerine göre, bunu şartlarımız ve zaman çizelgemiz üzerinde yapacağız. Ekibimiz için en anlamlı olanı budur ve organizasyonumuz, dışarıdakiler tarafından dikte edilmeyecektir. Ayrıca, Lig'den bu işlemle ilgili 'kurcalama' kurallarını kesinlikle uygulamasını talep etmiş bulunmaktayız."Takas son tarihi, 7 Şubat olarak belirlenmişti.