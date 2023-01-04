Pelicans'a Zion Williamson'dan kötü haber!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New Orleans Pelicans'ın all-star forveti Zion Williamson, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 3 hafta uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre dün oynanan Philadelphia 76ers maçının 3. çeyreğinde sakatlanan Williamson'ın, sağ diz ardı kirişinde zorlanma tespit edildi. 22 yaşındaki basketbolcunun durumunun 3 hafta sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.
Bu sezon 26 sayı, 7 ribaunt, 4,6 asist ortalamalarıyla oynayan Williamson'ın önemli oyunculardan biri olduğu Pelicans, 23 galibiyet ve 14 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 3. sırasında yer alıyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre dün oynanan Philadelphia 76ers maçının 3. çeyreğinde sakatlanan Williamson'ın, sağ diz ardı kirişinde zorlanma tespit edildi. 22 yaşındaki basketbolcunun durumunun 3 hafta sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.
Bu sezon 26 sayı, 7 ribaunt, 4,6 asist ortalamalarıyla oynayan Williamson'ın önemli oyunculardan biri olduğu Pelicans, 23 galibiyet ve 14 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 3. sırasında yer alıyor.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ