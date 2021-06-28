Pele'den Mbappe'ye teselli mesajı

Efsane futbolcu Pele, sosyal medya paylaşımında İsviçre maçında penaltı kaçırıp takımının elenmesine neden olan Mbappe'yi teselli etti.



Brezilyalı efsane paylaşımında 22 yaşındaki genç yıldızı teselli ederek, "Başını dik tut Kylian! Yarın yeni bir yolculuğun ilk günü" sözlerini kullandı.



Pele'nin yaptığı paylaşım şu şekilde:



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Pele: "Başını dik tut Kylian! Yarın yeni bir yolculuğun ilk günü" <a href="https://t.co/HykJYaizHL">https://t.co/HykJYaizHL</a> <a href="https://t.co/sOlNydhk9e">pic.twitter.com/sOlNydhk9e</a></p>— Sporx (@sporx) <a href="https://twitter.com/sporx/status/1409646667641495557?ref_src=twsrc%5Etfw">June 28, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



