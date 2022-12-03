Bağırsak kanseri sebebiyle hastaneye kaldırılan Brezilyalı efsane Pele'den kötü haber geldi.



Daha önce tedavi gördüğü hastane yaptığı açıklamada 82 yaşındaki efsanenin durumunun belirsiz olduğu belirtilmişti.



Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Pele, kemoterapide istenilen sonuçları veremedi.



Haberde efsanenin artık destek tedavi gördüğü, hastalığı sürecinde hayat kalitesinin düşmesini engelleyecek tedbirlerin alındığı yazıldı.



Pele, bir yılı aşkın süredir bağırsak kanseriyle mücadele ediyor. 82 yaşındaki efsane, bu sürede sık sık hastanede tedavi aldı.



PELE'YE DESTEK MESAJLARI



Pele için Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da "geçmiş olsun" ve "Pele'yi seviyoruz" mesajları binalara yansıtıldı.



Dünyaca ünlü futbolculardan efsane isim için destek mesajları geldi. Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda mücadele eden Mbappe de; "Kral için dua ediyorum." mesajıyla desteğini gösterdi.





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