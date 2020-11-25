Pele: "Arkadaşımı kaybettim"

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pele: 'Arkadaşımı kaybettim'
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25 Kasım 2020 20:53
Brezilyalı efsane futbolcu Pele, Arjantinli Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. 

Pele'nin sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Ne üzücü bir haber. Ben mükemmel bir arkadaşımı, dünya bir efsaneyi kaybetti. Söyleyecek çok şey var ama şimdi Allah ailesine güç versin. Umarım bir gün gökyüzünde beraber futbol oynarız." ifadeleri kullanıldı. 

Maradona, geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayatını kaybetmişti. 



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