Pekin'de ilk madalya Therese Johaug'un oldu

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda kadınlar kayaklı koşuda Norveçli Therese Johaug, oyunların ilk altın madalyasını kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Pekin'de ilk madalya Therese Johaug'un oldu
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05 Şubat 2022 13:40
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın ilk altın madalyasını, kadınlar kayaklı koşuda Norveçli Therese Johaug kazandı.

Çin'in başkenti Pekin'de başlayan oyunların ilk madalya mücadelesi, kayaklı koşu kadınlar 15 kilometre skiatlon kategorisinde gerçekleştirildi.

Müsabakayı ilk sırada bitiren Norveçli Therese Johaug, altın madalyanın sahibi oldu. Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Natalia Nepryaeva gümüş, Avusturyalı Teresa Stadlober bronz madalya elde etti.

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