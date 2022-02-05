Pekin'de ilk günü Norveç zirvede tamamladı

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda ilk gün geride kalırken, Norveç madalya sıralamasında ilk sırada yer aldı. İşte Pekin'de ilk günün raporu...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pekin'de ilk günü Norveç zirvede tamamladı
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05 Şubat 2022 19:18
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 6 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların ilk gününde, biatlon, kayaklı koşu, serbest stil kayak, kısa kulvar sürat pateni, kayakla atlama ve sürat pateninde madalya mücadeleleri yapıldı.

Biatlon 4x6 kilometre karışık takım yarışında Norveç, 1 saat 6 dakika 45.6 saniyelik zamanıyla altın madalya kazandı. Müsabakada Fransa gümüş, Rusya Olimpiyat Komitesi bronz madalyaya ulaştı.

Norveçli Therese Johaug, kayaklı koşu kadınlar 15 kilometre skiatlon kategorisinde 44 dakika 13.7 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Natalia Nepryaeva gümüş, Avusturyalı Teresa Stadlober bronz madalya elde etti.

Serbest stil kayak erkekler mogul finalini 83.23 puanla kazanan İsveçli Walter Wallberg, altın madalya aldı. Kanadalı Mikael Kingsbury gümüş, Japon Ikuma Horishima bronz madalyaya uzandı.

Kısa mesafe sürat pateni karışık takım finalinde altın madalya, 2 dakika 37.348 saniyelik süresiyle Çin'e gitti. Bu kategoride İtalya gümüş, Macaristan bronz madalyanın sahibi oldu.

Kayakla atlama kadınlar bireysel normal tepe finalinde Sloven Ursa Bogataj, 239 puanla ilk sırayı alarak altın madalyayı boynuna taktı. Alman Katharina Althaus'un gümüş madalya aldığı müsabakada Sloven Nika Kriznar, bronz madalya kazandı.

Sürat pateni kadınlar 3 bin metrede Hollandalı Irene Schouten, 3 dakika 56.93 saniyeyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı. İtalyan Francesca Lollobrigida gümüş, Kanadalı Isabelle Weidemann bronz madalya aldı.

Norveç ilk günü zirvede tamamladı

Oyunların ilk gününde iki altın madalya kazanan Norveç, madalya tablosunda zirvede yer aldı.

Slovenya'nın 1 altın, 1 bronz madalyayla ikinci sırayı aldığı tabloda, birer altın madalyası bulunan Çin, Hollanda ve İsveç sıralandı.

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