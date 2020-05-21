Peki Valör ne demek? Valör anlamı nedir? Altın alım-satımında valör nasıl yapılır?

Altın alımında valör uygulanacağının açıklanmasının ardından Valör ne demek, Valör anlamı nedir gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Valör ile ilgili bilmek istediklerinizi bu haberde bulabilirsiniz.

21 Mayıs 2020 16:53
Peki Valör ne demek? Valör anlamı nedir? Altın alım-satımında valör nasıl yapılır?
Türkiye'de bir anda valör kelimesinin anlamı merak edilmeye başlandı. Peki Valör ne demek? Altın alımında valör nedir? Valör ne demek sorusu internet arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanmaya başlandı. Türkiye'de Altın alımında yeni bir karar açıklandı. BDDK, yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını açıkladı. Bu kararın ardından valör ne demek sorusu yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.
VALÖR NE DEMEK?

Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihe denilmektedir. Valör, işlemin yapılış tarihi ile işlemin gerçekleşme, değer kazanma tarihi arasındaki farkı anlatmaktadır. Bankacılık sisteminde bu kelime valör tarihi olarak karşımıza çıkar. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür.

VALÖR TARİHİ NE DEMEK?

Valör tarihi, işlemin karşılıklı olarak muhasebe hesaplarına alacak ve borç geçtiği, özetle işlemin fiilen gerçekleştiği tarihtir. Fransızca "valeur" kelimesinden dilimize geçmiştir.

Kaynak: Sporx.com

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