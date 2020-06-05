Peki Husuf namazı nasıl kılınır? Kaç rekattır, nasıl niyet edilir

Husuf namazı nasıl kılınır. 5 Haziran 2020'de ay tutulması gerçekleşecek. Yarı gölgeli ay tutulması 5 Haziran akşam saat 20:45'te başlayacak olan tutulma 24:05'te sona erecek ve ülkemizden gözlenebilecektir. İşte iki rekat kılınan husuf namazı ile ilgili aradığınız tüm cevaplar…

05 Haziran 2020 21:07
Peki Husuf namazı nasıl kılınır? Kaç rekattır, nasıl niyet edilir
ay tutulması 5 Haziran'da gerçekleşecek. Vatandaşlar husuf namazının ne zaman kılınacağını araştırmaya başladılar. ay tutulduğu zaman kılınan husuf namazının sünnet olup olmadığı ya da cemaatle kılınıp kılınmayacağı konusunda fakihler arasında farklı görüşler vardır. imam Şafii ve ahmed b. Hanbel'e göre ise husuf namazı da küsuf namazı gibi sünnettir ve cemaatle kılınabilir.
HuSuF NaMaZI NEDiR?

ay tutulmasından sonra kılınan namazdır.

HuSuF NaMaZI NaSIL KILINIR?

ay tutulduğu zaman kılınan husuf namazının sünnet olup olmadığı ya da cemaatle kılınıp kılınmayacağı konusunda fakihler arasında farklı görüşler vardır. aralarında imam Şafii, ahmed b. Hanbel ve Davud ez-Zahiri'nin de bulunduğu bazı alimler küsuf namazıyla ilgili olarak rivayet edilen hadisteki, "Siz bunları tutulmuş görürseniz hemen tekbir getirin. allah'a dua edin, namaz kılın ve sadaka verin" ibaresini delil kabul ederek husuf namazıyla ilgili hükümlerin küsuf namazının hükümleriyle aynı olduğu görüşündedir. Ebu Hanife ve imam Malik ise ay tutulması güneş tutulmasından daha fazla meydana geldiği halde Hz. Peygamber'in bu sebeple namaz kılmadığını ifade ederek husuf namazının sünnet olmadığını belirtmişlerdir. Bununla birlikte ay tutulması sırasında tek başına iki ya da dört rek'at namaz kılınması müstehaptır. imam Şafii ve ahmed b. Hanbel'e göre ise husuf namazı da küsuf namazı gibi sünnettir ve cemaatle kılınabilir. ayrıca Şafii ve Malikiler'e göre husuf namazında kıraat açıktan yapılır.

Husuf namazı nedir Husuf (ay tutulması) namazı nasıl kılınır

HuSuF NaMaZI KILINIŞI

BiRiNCi REKaT

"Niyet ettim allah rızası için iki rekat Husuf namazı kılmaya" diye niyet ederiz

"allahu Ekber" diyerek iftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeri

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

iKiNCi REKaT

ayağa kalkarak kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve allahumme salli, allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz

"Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

HUSUF NAMAZI KILINIŞI İZLE 

Diğer Haberler

Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Hollanda'dan futbola dönüş için 7 aşamalı plan! Hollanda Ligi

Hollanda'dan futbola dönüş için 7 aşamalı plan!
Ay tutulması canlı izle (5 Haziran 2020) Gündem

Ay tutulması canlı izle (5 Haziran 2020)
Fenerbahçe'nin 26 haftada yaşadıklarını ne kadar hatırlıyorsun? Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin 26 haftada yaşadıklarını ne kadar hatırlıyorsun?
Ay tutulması başladı mı, saat kaçta başlayacak? Gündem

Ay tutulması başladı mı, saat kaçta başlayacak?
Ay Tutulması hangi illerde görülecek? Gündem

Ay Tutulması hangi illerde görülecek?
Ay tutulması ne zaman, saat kaçta (5 Haziran 2020) Gündem

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta (5 Haziran 2020)
Bugün ay tutulması var mı? (5 Haziran 2020) Gündem

Bugün ay tutulması var mı? (5 Haziran 2020)
Peki Husuf namazı nasıl kılınır? Kaç rekattır, nasıl niyet edilir Gündem

Peki Husuf namazı nasıl kılınır? Kaç rekattır, nasıl niyet edilir
Daha fazla göster
1

Dünyada koronavirüsle mücadelede son 24 saat
2

Sağlık Bakanı Koca, günün verilerini açıkladı
3

Milli sporcu ve engelliler için sözleşmeli öğretmenliğe atama takvimi belirlendi
4

Hırvatistan'da futbol geri dönüyor! Avrupa'da son gelişmeler
5

Okay Yokuşlu: "Seyircisiz oynamak oldukça sıkıcı"
6

Tottenham'ın ekonomik yapısını koronavirüs bozdu
7

15 ilde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
8

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı açıklaması
9

Hekimoğlu Trabzon'da iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
10

Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular altıncı kez Kovid-19 testinden geçti

yukarı ok