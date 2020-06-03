Peki bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı sorusu gündemden düşmüyor. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının, bu hafta sonu uygulanmayacağı düşünülüyor.

03 Haziran 2020 14:35
Peki bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, bugün pek çok kişi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Kabine toplantısında alınacak kararlar neticesinde netlik kazanacak olan 6-7 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı, uygulanması halinde önceki yasak dönemlerinde olduğu gibi belirli işletmeler ve kişiler için serbest olacak.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde, 'Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz.' açıklamasında bulundu.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Bakanlar Kurulu'nda çıkacak kararlardan birinin bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının durumu olması bekleniyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklamalar geldiği zaman detayları haberlerimizde paylaşacağız.

KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 aydır çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başından itibaren Ankara'da çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Uzun süredir video konferans sistemi ile toplanan kurul bu hafta yüz yüze gerçekleşecek. Çarşamba günü AK Parti MYK toplantısına başkanlık eden Erdoğan, 4 Haziran Perşembe günü ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplayacak.

Yüz yüze gerçekleştirecek toplantılarda sosyal mesafe ve maske kullanımı kuralları uygulanacak

Toplantıda yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele ele alınacak, atılan adımlar sonrasında veriler analiz edilecek. Yeni adımlar için de görüş alışverişinde bulunulacak.

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