'Pehlivan pantolonu' kispetçilerde Kırkpınar hareketliliği yaşanıyor

662.Kırkpınar Yağlı Güreşleri için güreşçiler, kendine uygun kispet satın almaya başladı.





Mimar Sinan Spor Salonu bahçesinde stant açan Samsunlu kispet ustaları, pehlivanların "pantolonu" olarak bilinen ve güreşirken giydikleri kispetleri hazırlıyor.



Kispet ustası Celal Keleş, AA muhabirine Kırkpınar'da güreşecek pehlivanlara kispet diktiklerini söyledi.



Kırkpınar heyecanını yaşadıklarını ifade eden Keleş, "Siparişi olan pehlivanların kispetlerini getirdik. Yine yırtık kispetleri tamir ediyoruz. Her boydan pehlivanlara kispet hazırlıyoruz. Kispet pehlivan için çok önemlidir. Her türlü bakımını yapmaları gerekli. Pehlivanların talebine göre kispetlerini yapıyoruz." dedi.



Keleş, deri kispetlerin fiyatlarının 5 bin liradan başladığını, küçük boydaki pehlivanların giydiği pırpıtların ise ortalama 500 liradan satıldığını ifade etti.



Ahmet Erinç ise kispetin yağlı güreşin önemli bir unsuru olduğunu dile getirdi.



Satışların yoğunlaştığını belirten Erinç, Kırkpınar'a katılacak güreşçilere başarı diledi.



662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın başlayacak ve 9 Temmuz Pazar günü sonra erecek.



