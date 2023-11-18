Haber Tarihi: 18 Kasım 2023 10:35 - Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 10:35

Pegasus uçak seferleri iptal mi? Son dakika 18 Kasım 2023 THY, Pegaus (Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı) hangi seferler iptal?

Pegasus iptal edilen uçak seferleri ve Pegasus uçuşları iptal mi oldu? sorusu rezervasyonu olan vatandaşların gündemine geldi. Son dakika duyuruya göre Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferinin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı. Peki, Pegasus uçak seferleri iptal mi? Son dakika 18 Kasım 2023 Pegasus iptal edilen seferler hangileri?

Pegasus uçak seferleri iptal mi? Son dakika 18 Kasım 2023 THY, Pegaus (Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı) hangi seferler iptal?
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THY, Pegasus iptal edilen sefer sorgulama bugün vatandaşların gündeminde yer alıyor. AFAD, SMS ile yaptığı uyarıda, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da bugün sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" ifadelerini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Olumsuz hava koşullarının açıklanmasının ardından THY ve Pegasus'tan uçuş iptal kararı geldi.
İSTANBUL HAVALİMANI GİDEN UÇUŞLAR

İSTANBUL HAVALİMANI GELEN UÇUŞLAR

THY UÇUŞ İPTALİ VE DEĞİŞİKLİĞİ SORGULAMA EKRANI

SABİHA GÖKÇEN UÇUŞ İPTALİ BİLGİ EKRANI

PEGASUS UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

18-19 Kasım Madkom Kararıyla Yapılan Sefer İptallerimiz Hakkında Bilgilendirme

Değerli misafirlerimiz,


Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı sefer sayısı azaltılmıştır. Bu karar doğrultusunda aşağıda belirtilen uçuşlarımız iptal edilmiştir. İptal olan seferleriniz için ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve Pegasus Mobil Uygulamamız üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Hava durumundaki gelişmelere ve MADKOM kararlarına göre iptal olan sefer sayımız artabilir. Uçuşunuzdan önce web sitemizde yayınlanan duyuruları kontrol etmenizi ve mobil uygulamamızdaki bildirimleri açık konuma getirmenizi tavsiye ederiz.

PEGASUS İPTAL OLAN SEFERLERİMİZ;

18 KASIM:

PC2060/61 SAW-GZP-SAW (18 GİDİŞ - 19 DÖNÜŞ)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


PC2860/61 SAW-OGU-SAW

PC4816/17 SAW-AYT-SAW

PC388/89 SAW-VKO-SAW

PC3300/01 IST-ADB-IST

PC2188/89 SAW-ADB-SAW

PC2668/69 SAW-ESB-SAW

PC4910/11 SAW-BJV-SAW (17 GİDİŞ- 18 DÖNÜŞ)

PC4710/11 SAW-ESB-SAW

PC283/84 SAW-TIA-SAW

PC758/59 SAW-BEY-SAW

PC2742/43 SAW-ASR-SAW (18 GİDİŞ- 19 DÖNÜŞ)

PC4620/21 SAW-ADA-SAW (18 GİDİŞ - 19 DÖNÜŞ)

PC2098/99 SAW-ADA-SAW(18 GİDİŞ - 19 DÖNÜŞ)

PC816/PC817 SAW-EBL-SAW (18 GİDİŞ- 19 DÖNÜŞ)

PC2194/2195 SAW-ADB-SAW

PC2740/2741 SAW-ASR-SAW

PC4370/4371 SAW-AYT-SAW

PC2242/2243 SAW-BJV-SAW

PC2082/2083 SAW-ADA-SAW

PC801/802 SAW-CRL-SAW

PC2264 SAW-BJV

19 KASIM:

Pc2532/33 SAW-EZS-SAW

PC310/11 SAW-BUS-SAW

PC4708/07 SAW-AYT-SAW

PC2182/83 SAW-ADB-SAW

PC4812/13 SAW-KYA-SAW

PC4834/35 SAW-ESB-SAW

PC2668/69 SAW-ESB-SAW

PC228/29 SAW-NQZ-SAW

PC2860/61 SAW-OGU-SAW

PC386/87 SAW-VKO-SAW

PC2500/01 SAW-VAN-SAW

PC2830/31 SAW-TZX-SAW (19 GİDİŞ - 20 DÖNÜŞ)

PC4572/73 SAW-ASR-SAW

PC2241 BJV-SAW

PC2678/2679 SAW-ESB-SAW

PC1273/1274 SAW-OSL-SAW

PC801/802 SAW-CRL-SAW

PC2552/2553 SAW-ERZ-SAW

Saygılarımızla,

Pegasus Hava Yolları

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI
Marmara Bölgesi'ne hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

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