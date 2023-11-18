Pegasus uçak seferleri iptal mi? Son dakika 18 Kasım 2023 THY, Pegaus (Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı) hangi seferler iptal?

SABİHA GÖKÇEN UÇUŞ İPTALİ BİLGİ EKRANI





Değerli misafirlerimiz,





Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı sefer sayısı azaltılmıştır. Bu karar doğrultusunda aşağıda belirtilen uçuşlarımız iptal edilmiştir. İptal olan seferleriniz için ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve Pegasus Mobil Uygulamamız üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Hava durumundaki gelişmelere ve MADKOM kararlarına göre iptal olan sefer sayımız artabilir. Uçuşunuzdan önce web sitemizde yayınlanan duyuruları kontrol etmenizi ve mobil uygulamamızdaki bildirimleri açık konuma getirmenizi tavsiye ederiz.



PEGASUS İPTAL OLAN SEFERLERİMİZ;



18 KASIM:



PC2060/61 SAW-GZP-SAW (18 GİDİŞ - 19 DÖNÜŞ) GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



PC2860/61 SAW-OGU-SAW



PC4816/17 SAW-AYT-SAW



PC388/89 SAW-VKO-SAW



PC3300/01 IST-ADB-IST



PC2188/89 SAW-ADB-SAW



PC2668/69 SAW-ESB-SAW



PC4910/11 SAW-BJV-SAW (17 GİDİŞ- 18 DÖNÜŞ)



PC4710/11 SAW-ESB-SAW



PC283/84 SAW-TIA-SAW



PC758/59 SAW-BEY-SAW



PC2742/43 SAW-ASR-SAW (18 GİDİŞ- 19 DÖNÜŞ)



PC4620/21 SAW-ADA-SAW (18 GİDİŞ - 19 DÖNÜŞ)



PC2098/99 SAW-ADA-SAW(18 GİDİŞ - 19 DÖNÜŞ)



PC816/PC817 SAW-EBL-SAW (18 GİDİŞ- 19 DÖNÜŞ)



PC2194/2195 SAW-ADB-SAW



PC2740/2741 SAW-ASR-SAW



PC4370/4371 SAW-AYT-SAW



PC2242/2243 SAW-BJV-SAW



PC2082/2083 SAW-ADA-SAW



PC801/802 SAW-CRL-SAW



PC2264 SAW-BJV



19 KASIM:



Pc2532/33 SAW-EZS-SAW



PC310/11 SAW-BUS-SAW



PC4708/07 SAW-AYT-SAW



PC2182/83 SAW-ADB-SAW



PC4812/13 SAW-KYA-SAW



PC4834/35 SAW-ESB-SAW



PC2668/69 SAW-ESB-SAW



PC228/29 SAW-NQZ-SAW



PC2860/61 SAW-OGU-SAW



PC386/87 SAW-VKO-SAW



PC2500/01 SAW-VAN-SAW



PC2830/31 SAW-TZX-SAW (19 GİDİŞ - 20 DÖNÜŞ)



PC4572/73 SAW-ASR-SAW



PC2241 BJV-SAW



PC2678/2679 SAW-ESB-SAW



PC1273/1274 SAW-OSL-SAW



PC801/802 SAW-CRL-SAW



PC2552/2553 SAW-ERZ-SAW



Saygılarımızla,



Pegasus Hava Yolları



METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI 18-19 Kasım Madkom Kararıyla Yapılan Sefer İptallerimiz Hakkında BilgilendirmeDeğerli misafirlerimiz,Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı sefer sayısı azaltılmıştır. Bu karar doğrultusunda aşağıda belirtilen uçuşlarımız iptal edilmiştir. İptal olan seferleriniz için ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve Pegasus Mobil Uygulamamız üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Hava durumundaki gelişmelere ve MADKOM kararlarına göre iptal olan sefer sayımız artabilir. Uçuşunuzdan önce web sitemizde yayınlanan duyuruları kontrol etmenizi ve mobil uygulamamızdaki bildirimleri açık konuma getirmenizi tavsiye ederiz.18 KASIM:PC2060/61 SAW-GZP-SAW (18 GİDİŞ - 19 DÖNÜŞ)PC2860/61 SAW-OGU-SAWPC4816/17 SAW-AYT-SAWPC388/89 SAW-VKO-SAWPC3300/01 IST-ADB-ISTPC2188/89 SAW-ADB-SAWPC2668/69 SAW-ESB-SAWPC4910/11 SAW-BJV-SAW (17 GİDİŞ- 18 DÖNÜŞ)PC4710/11 SAW-ESB-SAWPC283/84 SAW-TIA-SAWPC758/59 SAW-BEY-SAWPC2742/43 SAW-ASR-SAW (18 GİDİŞ- 19 DÖNÜŞ)PC4620/21 SAW-ADA-SAW (18 GİDİŞ - 19 DÖNÜŞ)PC2098/99 SAW-ADA-SAW(18 GİDİŞ - 19 DÖNÜŞ)PC816/PC817 SAW-EBL-SAW (18 GİDİŞ- 19 DÖNÜŞ)PC2194/2195 SAW-ADB-SAWPC2740/2741 SAW-ASR-SAWPC4370/4371 SAW-AYT-SAWPC2242/2243 SAW-BJV-SAWPC2082/2083 SAW-ADA-SAWPC801/802 SAW-CRL-SAWPC2264 SAW-BJV19 KASIM:Pc2532/33 SAW-EZS-SAWPC310/11 SAW-BUS-SAWPC4708/07 SAW-AYT-SAWPC2182/83 SAW-ADB-SAWPC4812/13 SAW-KYA-SAWPC4834/35 SAW-ESB-SAWPC2668/69 SAW-ESB-SAWPC228/29 SAW-NQZ-SAWPC2860/61 SAW-OGU-SAWPC386/87 SAW-VKO-SAWPC2500/01 SAW-VAN-SAWPC2830/31 SAW-TZX-SAW (19 GİDİŞ - 20 DÖNÜŞ)PC4572/73 SAW-ASR-SAWPC2241 BJV-SAWPC2678/2679 SAW-ESB-SAWPC1273/1274 SAW-OSL-SAWPC801/802 SAW-CRL-SAWPC2552/2553 SAW-ERZ-SAWSaygılarımızla,Pegasus Hava Yolları

THY, Pegasus iptal edilen sefer sorgulama bugün vatandaşların gündeminde yer alıyor. AFAD, SMS ile yaptığı uyarıda, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da bugün sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" ifadelerini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Olumsuz hava koşullarının açıklanmasının ardından THY ve Pegasus'tan uçuş iptal kararı geldi.Marmara Bölgesi'ne hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.