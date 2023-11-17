Haber Tarihi: 17 Kasım 2023 15:39 - Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 15:39

Pegasus iptal olan uçuşlar: Son dakika yarın (17-18 Kasım) 2023 Pegasus iptal edilen seferler hangileri?

Pegasus iptal edilen uçak seferleri ve Pegasus uçuşları iptal mi oldu? sorusu rezervasyonu olan vatandaşların gündemine geldi. Son dakika duyuruya göre Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferinin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı. Peki, Pegasus uçuşlar iptal mi? Son dakika yarın (17-18 Kasım) 2023 Pegasus iptal edilen uçuşlar ne zaman açılacak?

Pegasus iptal olan uçuşlar: Son dakika yarın (17-18 Kasım) 2023 Pegasus iptal edilen seferler hangileri?
Abone Ol
Türk Hava Yolları, Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da yarın oluşacak olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.
PEGASUS UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Türk Hava Yolları, İstanbul'da yarın oluşacak olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferin iptal edildiğini duyurdu. Pegasus'tan henüz bir açıklama yapılmadı. 
METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Marmara Bölgesi'ne hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

18'lik genç yıldıza Premier Lig devlerinden kanca! Arsenal 18'lik genç yıldıza Premier Lig devlerinden kanca!
Rıza Çalımbay'dan sakatlık açıklaması! Beşiktaş Rıza Çalımbay'dan sakatlık açıklaması!
Yarın hava durumu nasıl olacak? 18 Kasım il il hava durumu tahminleri Gündem Yarın hava durumu nasıl olacak? 18 Kasım il il hava durumu tahminleri
Doğalgaz patlaması neden olur? Doğalgaz neden patlar? Gündem Doğalgaz patlaması neden olur? Doğalgaz neden patlar?
Afrika'da yılın oyuncusu ödülünde Vincent Aboubakar sürprizi Beşiktaş Afrika'da yılın oyuncusu ödülünde Vincent Aboubakar sürprizi
Galatasaray'dan TFF'ye Süper Kupa başvurusu! Galatasaray Galatasaray'dan TFF'ye Süper Kupa başvurusu!
Ahmet Nur Çebi'den 25 milyon euro yalanlaması! Beşiktaş Ahmet Nur Çebi'den 25 milyon euro yalanlaması!
Jackson Muleka'dan kadro dışı iddialarına yanıt Beşiktaş Jackson Muleka'dan kadro dışı iddialarına yanıt
FLAŞ: Everton 10 puan silme cezası aldı Everton FLAŞ: Everton 10 puan silme cezası aldı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Mehmet Büyükekşi'den hakemler için açıklama!
2
Galatasaray'da 2 yeni transfer için ayrılık gelişmesi
3
Kingsley Coman: "Galatasaray atmosferi inanılmazdı"
4
Fenerbahçe'deki düşüşün sebebi belli oldu!
5
Beşiktaş'a Bulgaristan'dan iki transfer
6
İlkay Gündoğan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması!
7
Fransa'dan Cengiz Ünder yorumu!

SON HABERLER

yukarı ok