'Pedro, tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı'

BALOTELLI İLE İLGİLENMİYORLAR

'ın anlaşmaya vardığı iddia edilen Brezilyalı golcükonusunda bir müjdeli haber de Rusya'dan geldi.Rus basını, genç oyuncuya CSKA Moskova'nın da talip olduğunu ancak oyuncunun tercihini Beşiktaş'tan yana kullandığını bildirdi. Haberde Fiorentina'da yeterli forma şansı bulamayan genç futbolcunun sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta oynamasının güçlü bir ihtimal olduğu hatırlatılarak, "" denildi.Fiorentina ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Pedro'nun, Beşiktaş'ta kiralık olarak oynaması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar, 22 yaşındaki oyuncuya 1.5 yıllık imza attırmak istiyor. Beşiktaş oyununun ücretini üstlenirken, Fiorentina'ya herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek.Siyah-Beyazlı yönetim, gündeme gelen Balotelli'yle ise ilgilenmediğini açıkladı. Bu sezon yeniden İtalya'ya dönen Balotelli, Brescia kulübünde hocasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı kalmış ve ismi Beşiktaş'la anılmaya başlanmıştı. Ancak Siyah-Beyazlı yönetim böyle bir girişimlerinin olmadığını duyurdu.