Korona virüs sebebiyle liglere ara verilmesi sonrasında birçok takım evde idman yapmaya başladı. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş da Sergen Yalçın ve ekibinin verdiği talimatlarla su süreci atlatıyor.Liglerin ertelenmesinden sonra gözler kiralık oyunculara çevrildi. Beşiktaş'ta sözleşmeleri sona erecek olan kiralık oyunculardan ilk ayrılanoldu.Yönetim, 25 yaşındaki futbolcuya menajeri aracılığıyla teşekkür edip kariyerinde başarılar diledi.Sözleşmesinde '20 maçta 45 dakika ve üzeri forma giyerse 2.4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girer' maddesi bulunan Portekizli oyuncu, Kartal'da lig ve Avrupa'da toplam 13 mücadelede bu maddenin gerektirdiği şekilde süre almıştı.