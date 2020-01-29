Pedro Rebocho, doğum gününü Dubai'de kutladı!

Beşiktaş'ın sezon başında kiraladığı Portekizli Pedro Rebocho'nun önceki gün doğum günüydü.Hayat arkadaşı Joana Valadares, 25 yaşına basan futbolcu için "Sen benim öfke nöbetlerime katlanan, hayallerime ve çılgın isteklerime itiraz etmeyen birisin. Çok cömert ve şefkatlisin" dedi.Göztepe maçı kadrosuna alınmayan Rebocho, doğum gününü Valadares ile Dubai'de kutladı ve dün geri döndü.