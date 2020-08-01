Pedro Rebocho: 'Beşiktaş ile anlaşmıştım'

Beşiktaş ile karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesini fesheden Pedro Rebocho, İstanbul'da yaşadıklarını ve gelecek planlarını anlattı.



SoFoot'a konuşan Rebocho, "Beşiktaş'ta sezonun ilk bölümü benim için güzel geçti. 15 maçta ve özellikle Avrupa Ligi maçlarında oynadım. Ondan sonra ocak ayı gelince ufak bir problem oldu. Sözleşmemde bir madde vardı. 20 maçta en az 45 dakika oynarsam, Beşiktaş otomatik olarak bonservisimi alacaktı. Kulübün finansal açıdan endişeleri de vardı. Ayrıca, maaşlarımız geç ödeniyordu. 17. haftadan sonra teknik direktör yardımcısı geldi. Bana paralarının olmadığını ve oynatabilmeleri için Guingamp'ın bu maddeyi kaldırması gerektiğini söyledi. Öte yandan, bu nedenle oynayamamaya başladım. Bana dürüst oldular ve net bir mesaj verdiler. Guingamp da akıllıca bir hareketle bu maddenin kalkması yönünde olumlu görüş verdi. Tam bu madde kalkacaktı ki pandemi başladı. Ligler durduruldu." dedi.



"4 YIL İÇİN ANLAŞMIŞTIK"



Beşiktaş'ta yaşadıklarıyla ilgili gelen soruya Rebocho, "Beşiktaş'ta iyi zamanlarım geçti. İstanbul harika bir şehir. Beşiktaş, çok iyi bir kulüp ve tutkulu taraftarlara sahipler. Sadece stadyum içerisinden bahsetmiyorum. Stadyum dışında da beni ne zaman görseler sevgilerini gösterdiler. Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme için anlaşmıştık. Ancak, madde kalkmayınca o anlaşma iptal oldu. Şimdi kendime yeni bir macera arıyorum." cevabını verdi.



"NANTES'A GİDERSEM MUTLU OLURUM"



İkinci ligde Guingamp'ta oynamak istemediğini söyleyen Rebocho, "Nantes benimle ilgileniyor. Kulübü biliyorum ve birçok arkadaşım orada oynuyor. Ludovic Blas, Marcus Coco, Denis Petric... Çok ciddi bir ilgileri var. Ayrıca, Portekiz'den bildiğim Sergio Conceiçao gibi önemli bir isim orada. Nantes'e gitme gibi bir fırsatım olursa mutlu olurum. Ancak, bu sadece bana bağlı değil. Kulüplerin de anlaşması gerekiyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



