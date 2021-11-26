Pedro Martins: "İnanarak kazandık"

Olympiakos teknik direktörü Pedro Martins, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pedro Martins: 'İnanarak kazandık'
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26 Kasım 2021 02:27
Olympiakos teknik direktörü Pedro Martins, Fenerbahçe maçının ardından açıklamada bulundu.

Martins maç sonu yaptığı açıklamada, "İyi organize olmuş bir takıma karşı oynadık. İlk yarı sessiz ve tedirgin oynadık, hatta endişeyi hissettim. İkinci yarıda daha net oynadık, rakibin hiç çıkmadığı 50 metre içerisinde çok bastırdık. İnanarak harika bir Avrupa maçını geride bıraktık" diye konuştu.

Gruptaki durumları ile ilgili de konuşan Martins, "Frankfurt'a kaybettik ama hak etmemiştik. Çok iyi seviyedeyiz ve harika bir takımımız var. Geçen yıldan daha da ilerlemek istiyoruz, Avrupa'yı önemsiyoruz. Grupta birincilik umudumuz da var." sözlerini kullandı.


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