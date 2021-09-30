Pedro Martins: "Fenerbahçe bize problem çıkardı"

Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Pedro Martins: 'Fenerbahçe bize problem çıkardı'
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30 Eylül 2021 22:32
Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maçın sonrasında konuştu.

Kazanmanın kendileri için sürpriz olmadığını söyleyen Martins, "Bu sonucu bekliyorduk. Kazanmak için buradaydık. 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz." dedi.

Fenerbahçe'nin kendilerini zorladığını söyleyen teknik adam, "Fenerbahçe harika bir takım. Vitor Pereira harika bir teknik direktör. Bu gece Fenerbahçe sahada birçok problem çıkardı bize. İki takım arasındaki tek fark, pozisyonları değerlendirme farkıydı." diye konuştu.


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