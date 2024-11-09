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Pedro Malheiro: "Bu şehir bunu hak etmiyor"

Trabzonspor'da Pedro Malheiro, Çaykur Rizespor'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Pedro Malheiro: 'Bu şehir bunu hak etmiyor'
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09 Kasım 2024 21:32
Trabzonspor'da Pedro Malheiro, Çaykur Rizespor'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Pedro Malheiro yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Maça 1-0 ile başlama fırsatımız oldu. İyi başladık maça aslında. Onun arkasından devam edebilirdik belki ama istediğimiz gibi gitmedi maç. Artık sorumluluk alma, hatalarımızı görme vakti. Bu şehir, bu kulüp, bu taraftar asla bunu hak etmiyor. Bize hep destek oluyorlar. Onlara bir galibiyet armağan etmek istedik. Son haftalarda istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Sorumluluk almamız lazım. Ben de öyle yapıyorum. Çok hızlı şekilde değişmemiz gerekir. Biz de bunu yapacağız. Çok üzgünüz."

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