Pedro Malheiro: "3 puandan çok daha fazlası!"

Trabzonspor'un evinde Bodrum FK'yi 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü kaydeden Pedro Malheiro, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pedro Malheiro: '3 puandan çok daha fazlası!'
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22 Aralık 2024 21:28
Son güncelleme 22 Aralık 2024 21:43
Trabzonspor'un evinde Bodrum FK'yi 1-0 yendiği maçın ardından, Bordo-Mavililer'e galibiyeti getiren golü atan Pedro Malheiro, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"3 PUANDAN ÇOK DAHA FAZLASI"

Attığı golden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Malheiro, "Galibiyeti getiren golü attığım için çok mutluyum. Bu galibiyet bize 3 puandan daha fazlasını getirecekti. Son haftalarda iyi oynuyorduk ama puanlara yansıtamıyorduk. Bugün galibiyetle birlikte çok şey kazandık. Gelecekte kazanacağımız büyük başarıların başlangıcı. Taraftarlarımıza bu mutluluğu armağan etmek istemiştik, bunun için de mutluyuz." dedi.

"KALEYİ GÖRÜNCE VURDUM"

Ağları havalandırdığı anı anlatan 23 yaşındaki futbolcu, "Çok hızlı gelişti her şey. Top önüme düşünce vurabileceğimi düşündüm. Kaleyi görünce vurdum. Gol attığım için çok mutluyum ama beni daha çok mutlu eden takım arkadaşlarımı, taraftarlarımı mutlu etmekti." ifadelerini kullandı. 

 

 

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